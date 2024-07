Nach frühem Copa-Aus Mexiko trennt sich von Nationaltrainer Lozano

Der 45 Jahre alte Lozano war im Juni vergangenen Jahres zunächst auf Interimsbasis zum Nationaltrainer ernannt worden. Sein Aus folgt nun auf das frühe Ausscheiden Mexikos bei der Copa América. Bei dem Kontinentalturnier, das am vergangenen Wochenende mit dem Titelgewinn Argentiniens endete, war Mexiko bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Über die Zukunft der Nationalmannschaft werde nun in der ersten Augustwoche entschieden, hieß es vom Verband weiter.