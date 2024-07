Fußball Messis letztes Finale? Argentinien erneut im Copa-Endspiel

Der Traum von der Titelverteidigung bei der Copa América lebt für Argentinien damit weiter. Auch dank Superstar Messi, der gegen Kanada trotz vorheriger Beinverletzung von Beginn an spielte und seinen ersten Turniertreffer erzielte. Zuvor hatte Julián Álvarez (22. Minute) im Metlife Stadium in East Rutherford nahe New York City das 1:0 für die Argentinier gemacht. Im Endspiel trifft die Albiceleste auf den Sieger der zweiten Halbfinal-Begegnung zwischen Kolumbien und Uruguay. Für Kanada, das erstmals als Gast an der Südamerikameisterschaft teilnahm, geht es am Samstag noch um Platz 3.