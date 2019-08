Fußball-Superstar : Messi verletzt sich bei erstem Training mit Barcelona

Barcelona Der argentinische Fußball-Starstürmer Lionel Messi hat sich gleich nach seiner Rückkehr aus der Sommerpause zum FC Barcelona verletzt.

Barcelona wird bei der Tour zwei Partien gegen den italienischen Erstligisten SSC Neapel bestreiten, am 7. August in Miami und am 10. August in Ann Arbor im Bundesstaat Michigan. Wann Messi wieder zur Verfügung steht, hänge davon ab, wie er sich von der Verletzung erhole, hieß es.