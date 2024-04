Major League Soccer Messi trifft bei Miamis Sieg vor über 72.000 Fans

Messi war in der 51. Minute nach einem sehenswerten Treffer aus 23 Metern für die 2:1-Führung Miamis verantwortlich und erzielte in seinem fünften Saisoneinsatz sein fünftes Tor. Nach dem Ausgleich von Erik Thommy, der Kansas City nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung gebracht hatte, besorgte Luis Suarez, ebenfalls Ex-Profi des FC Barcelona, den Siegtreffer Miamis (71.). Der gebürtige Franke Julian Gressel stand bei den Gästen in der Startaufstellung.