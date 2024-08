Major League Soccer Messi trainiert erstmals seit Copa América wieder mit Team

In zwölf Partien in der Major League Soccer kommt Messi in dieser Saison auf 12 Tore und 13 Vorlagen. Die vergangenen acht MLS-Spiele von Miami verpasste er, erst wegen der Copa América, dann wegen seiner Knöchelverletzung. Inter Miami, das in der vergangenen Saison die Playoffs verpasste, ist in dieser Saison als derzeit bestes Team der Liga bereits qualifiziert.