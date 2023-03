Länderspiel Messi schießt 100. Tor für argentinische Nationalmannschaft

Danach erzielte der 35-Jährige noch weitere zwei Tore gegen den klaren Außenseiter und erhöhte seiner Länderspielbilanz damit auf 102 Tore. Nach Treffern von Nicolás González vom AC Florenz in der 23. Minute, Enzo Fernández vom FC Chelsea in der 34. Minute, Ángel Di María von Juventus Turin in der 78. Minute und Gonzalo Montiel vom FC Sevilla in der 87. Minute gewann Argentinien schließlich mit 7:0.