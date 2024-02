Miamis Superstar Messi rechtfertigt Zuschauerrolle in Hongkong erneut

Wie schon bei einer Pressekonferenz in Japan - der folgenden Spielstation Miamis - erklärte Messi seinen Nicht-Einsatz mit Adduktorenbeschwerden. In Hongkong habe er noch am Training teilgenommen. „Ich habe alles getan, was ich konnte“, sagte der Weltmeister. „Aber ich konnte nicht spielen. Ich fühlte mich unwohl, und es bestand die Gefahr, dass es schlimmer werden würde.“ Weil er sich ein paar Tage danach besser gefühlt habe, habe er in Japan gespielt. Auf Weibo war Messis Video zeitweise unter den am meisten diskutierten Themen.