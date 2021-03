Primera Division : Messi feiert Rekord mit zwei Toren

Huesca Nach der glanzvollen Vorstellung mit zwei Toren zum Jubiläum war auch Trainer Ronald Koeman voll des Lobes für seinen Superstar Lionel Messi.

„Er ist der wichtigste Mann in der Geschichte von Barça. Zum Glück ist er noch bei uns“, sagte der Niederländer nach dem 4:1 (2:1)-Sieg des FC Barcelona in der Primera Division bei SD Huesca. Für den 33-jährigen sechsmaligen Weltfußballer war es das 767. Pflichtspiel im Barça-Dress, mit dem er den Rekord von Xavi eingestellt hat. „Er hat Xavi eingeholt und wird ihn am Sonntag grundsätzlich übertreffen“, sagte Koeman mit Blick auf die kommende Partie bei Real Sociedad San Sebastian.