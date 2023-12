Turnier in Katar Messi erinnert an Weltmeisterschafts-Gewinn vor einem Jahr

Am 18. Dezember 2022 hatte die argentinische Nationalmannschaft das Finale der Fußballweltmeisterschaft in Katar gegen Frankreich im Elfmeterschießen für sich entschieden und den dritten WM-Titel geholt. Für Messi, der zuvor im Vereinsfußball schon alles erreicht hatte, war es der Höhepunkt seiner Karriere in der Nationalmannschaft. Bei ihrer Rückkehr nach Argentinien feierten Millionen Fans das Nationalteam.