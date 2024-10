Major League Soccer Messi-Doppelpack macht Titel für Inter Miami perfekt

Messi traf in der 45. Minute zum 1:0 und erzielte dann mit einem direkt verwandelten Freistoß aus großer Distanz in der Nachspielzeit das 2:0 (45.+5). Sein Kumpel Luis Suarez stellte nach dem Anschlusstreffer den Zwei-Tore-Abstand wieder her (48. Minute). Columbus kam erneut zum Anschlusstreffer und hatte trotz Unterzahl am Ende durch einen Elfmeter noch die große Chance zum Ausgleich. Inter-Torwart Drake Callender parierte den Versuch allerdings und machte den Titelgewinn perfekt. Für Messi war es der fünfte Doppelpack dieser MLS-Saison, er kommt in 17 Spielen auf 17 Tore.