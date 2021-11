Koeman-Nachfolger : Medien: Xavi steht als neuer Barça-Trainer so gut wie fest

Medien: Xavi steht als neuer Barça-Trainer so gut wie fest

Madrid Die Verpflichtung von Xavi Hernández als neuer Trainer des FC Barcelona könnte spanischen Medienberichten zufolge schon am Freitag offiziell werden.

Der Weltmeister von 2010 steht eigentlich noch bis 2023 als Cheftrainer des katarischen Clubs Al-Sadd SC unter Vertrag. Aber nach intensiven Verhandlungen einer Delegation des FC Barcelona unter Leitung von Vizepräsident Rafael Yuste am Donnerstag in Doha seien die Details des Wechsels nun geklärt, schrieb etwa die in Barcelona erscheinende Zeitung „La Vanguardia“.