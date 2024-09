Fußball-Bundesliga Medien: Werder-Profi Keita vor Wechsel in die Türkei

Ein Hindernis bei dem angestrebten Wechsel in die Türkei ist noch, dass Keita aufgrund eines Visaproblems noch nicht persönlich in die Provinz Hatay reisen kann. Medienberichten zufolge will der Tabellenvorletzte der Süper Lig das Problem lösen, indem er einen Arzt für die übliche sportmedizinische Untersuchung nach Bremen schickt.