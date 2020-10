Fußball-Nationaltorwart : Medien: Ter Stegen vor Vertragsverlängerung bei Barça

Madrid Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen steht Medienberichten zufolge kurz vor einer Vertragsverlängerung beim spanischen Vizemeister FC Barcelona.

Der frühere Mönchengladbacher erholt sich zur Zeit von einer Operation am rechten Knie, der er sich am 18. August unterzogen hatte. Mit seiner Rückkehr ins Tor der Katalanenn wird Anfang November gerechnet. So lange wird er vom Brasilianer Neto ersetzt.