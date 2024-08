Fußball-Transfers Medien: Leipzigs Olmo kurz vor Wechsel zum FC Barcelona

Erst am Dienstagmorgen hatte Leipzigs neuer Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer, erklärt, dass er bezüglich des möglichen Transfers „relativ entspannt“ sei. Olmo war nach seinem Urlaub am Montagabend mit seinem Berater wieder in Leipzig gelandet und sollte planmäßig am Donnerstag ins Training einsteigen. Olmo spielt seit Januar 2020 für RB, sein Vertrag ist noch bis Ende Juni 2027 gültig.