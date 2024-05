Transfers Medien: Klopp-Co-Trainer Lijnders vor Wechsel nach Salzburg

Der Club kämpft im Saisonfinale der österreichischen Bundesliga noch um den elften Meistertitel in Serie. Nach dem 2:2 von Tabellenführer Sturm Graz beim Linzer ASK am vergangenen Wochenende kann Salzburg am Sonntag mit einem Sieg gegen Linz und einem Patzer von Graz gegen Austria Klagenfurt doch noch am Rivalen vorbeiziehen.