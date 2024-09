Primera División Mbappé mit Oberschenkelverletzung - Ausfallzeit noch offen

Real Madrid muss wahrscheinlich einige Zeit auf Superstar Kylian Mbappé verzichten. Beim 3:2-Zittersieg gegen Deportivo Alavés am Dienstagabend zog sich der 25 Jahre alte französische Fußball-Nationalspieler eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zu. Der spanische Meister teilte zwar die Diagnose, aber keine genaue Ausfallzeit mit. Dennoch dürfte der Stürmer zumindest im Derby am Sonntag gegen Atlético Madrid fehlen.