Ligue 1 : Mbappé-Doppelpack bei Pflichtsieg von Paris Saint-Germain

Dijon Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé hat Frankreichs Meister Paris Saint-Germain zu einem Pflichtsieg bei der Verfolgung von Spitzenreiter OSC Lille geführt.

PSG gewann am 27. Spieltag mit 4:0 (2:0) bei Dijon FCO und rückte bis auf einen Punkt auf Lille heran. Nach der frühen Führung durch Moise Kean in der sechsten Minute erhöhte Mbappé (32., Handelfmeter/51.) mit zwei Toren und machte so bereits alles klar. Danach traf noch Danilo Pereira (82.). Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer standen in der Pariser Startformation.