Transfermarkt : Mbappé beim PSG-Training - Trainer: Er hat gut gearbeitet

Paris Kylian Mbappé hat ungeachtet der hartnäckigen Spekulationen um einen Wechsel zu Real Madrid das Abschlusstraining von Paris Saint-Germain vor dem kommenden Meisterschaftsspiel bestritten.

Sportdirektor Leonardo hatte am Mittwoch in einem Interview des französischen Senders RMC Sport das erste Angebot von Real on Höhe von 160 Millionen Euro bestätigt. Der Brasilianer hatte aber betont, diese Summe sei noch „sehr weit entfernt“ von dem, was Mbappé heutzutage wert sei.