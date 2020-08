Französischer Weltmeister : Matuidi unterschreibt Vertrag in Miami

Matuidi unterschreibt Vertrag in Miami

Miami Weltmeister Blaise Matuidi hat einen Vertrag bei Inter Miami unterschrieben.

„Ich könnte nicht glücklicher sein, meinen Freund Blaise bei Inter Miami willkommen zu heißen. Er ist ein aufregender und talentierter Spieler und eine großartige Person“, sagte Beckham am Donnerstag. „Einen Weltmeister von Blaises Qualität in unserem neuen Team zu haben, ist ein so stolzer Moment für uns als Eigentümer und für unsere Fans.“