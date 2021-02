Ehemaliger Nationalspieler : Marko Marin wechselt in Saudi-Arabien den Club

Marko Marin wechselt in Saudi-Arabien den Club

Wechselt in Saudi-Arabien zu Al-Raid FC: Marko Marin. Foto: Sven Hoppe/dpa

Buraida Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marko Marin wechselt innerhalb der höchsten Liga Saudi-Arabiens den Verein. Der 31-Jährige unterschreibt einen Vertrag beim Al-Raid FC, wie der Club auf seinen Social-Media-Kanälen bekanntgab.

Al-Raid kämpft als Tabellenzwölfter gegen den Abstieg, Marins Ex-Club Al-Ahli ist Titelkandidat. Dorthin war der Ex-Bundesliga-Profi vor gut einem Jahr überraschend von Roter Stern Belgrad gewechselt. Marin hatte in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen gespielt, bevor er 2012 zum englischen Top-Club FC Chelsea wechselte und an mehrere Clubs in Europa verliehen wurde. Zwischen 2008 und 2010 bestritt er 16 Länderspiele für die DFB-Auswahl.