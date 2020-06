Nationalspieler : Marcus Rashford schreibt Brief an englische Abgeordnete

Setzt sich für bedürftige Kinder ein: Der englische Nationalspieler Marcus Rashford. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Manchester Der englische Fußball-Nationalspieler Marcus Rashford hat sich in der Corona-Krise erneut für bedürftige Kinder eingesetzt und die Regierung in einem offenen Brief zum Umdenken aufgefordert.

In dem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Schreiben bat der 22-Jährige die Abgeordneten des Parlaments darum, ein Förderprogramm für die Verteilung von Essenmarken als Ersatz für die Schulessen nicht wie beschlossen mit Beginn der Sommerferien auslaufen zu lassen. „Die Regierung hat einen “Was-auch-immer-nötig-ist-Ansatz„ gewählt für die Wirtschaft - ich bitte Sie darum, diese Herangehensweise auf den Schutz der verletzlichen Kinder Englands auszuweiten“, schrieb Rashford.