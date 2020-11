Fußball-Legende : Maradona muss nach Operation in der Klinik behalten

Maradona muss nach Operation in der Klinik behalten

Olivos Diego Maradona soll laut einer Entscheidung seines Arztes und seiner Familie nach einer Operation wegen einer Gehirnblutung weiter im Krankenhaus bleiben.

„Er will gehen, aber er wird bleiben. Dies war eine gemeinsame Entscheidung“, sagte sein Leibarzt Leopoldo Luque zu Journalisten bei der Ankunft an der Klinik in Olivos nördlich von Buenos Aires, wo Maradona behandelt wird. „Das war eines der wenigen Male, dass Diego ein 'Nein` hörte.“