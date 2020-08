Vorfall in Schweden : ManUnited-Profi Lindelof schnappt Handtaschenräuber

Stockholm Der schwedische Fußball-Nationalspieler Victor Lindelof vom Premier-League-Club Manchester United hat bei einem Heimatbesuch einen Räuber gefasst.

Der Vorfall ereignete sich am Montag in Lindelofs Geburtsort Västerås in der Nähe von Stockholm. In einer Mitteilung der Polizei hieß es, ein etwa 30-jähriger Mann auf einem Fahrrad habe einer etwa 90 Jahre alten Frau im Vorbeifahren die Tasche gestohlen, die im Korb ihrer Gehhilfe lag. Ein Mann sei dem Dieb nachgelaufen, habe ihn gefasst und festgehalten, bis die Polizei eintraf und den mutmaßlichen Täter verhaftete.