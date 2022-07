Premier League : ManU-Coach ten Hag greift durch: Alkoholverbot und Strafen

Will Disziplin in seiner Mannschaft: Erik ten Hag, Trainer von Manchester United. Foto: Joel Carrett/AAP/dpa/Archivbild

Manchester Der neue Trainer Erik ten Hag greift Medienberichten zufolge beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United hart durch.

Wie der „Telegraph“ und die „Daily Mail“ berichten, hat der Niederländer einige neue, strenge Regeln für die United-Profis eingeführt. So dürfen die Red Devils in Wochen, in denen ein Spiel ansteht, keinen Alkohol mehr trinken - also fast die gesamte Saison.