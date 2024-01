Serie A Mann erhält Stadionverbot nach Rassismus-Eklat in Italien

Der jüngste Rassismus-Vorfall in der Serie A sorgte in der Fußballwelt für Empörung. Zahlreiche Spielerkollegen und Sportfunktionäre solidarisierten sich mit Maignan. Der schwarze Fußballprofi kritisierte Udinese danach scharf. „Der Verein Udinese, der nur von einer Spielunterbrechung sprach, als wäre nichts geschehen: Ihr seid mitschuldig“, schrieb der Franzose in den sozialen Medien. Udinese kündigte an, den Vorfall aufzuklären.