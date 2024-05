Premier League Manchester United verliert 0:4 gegen Crystal Palace

Michael Olise (12. Minute/66.), Jean-Philippe Mateta (40.) und Tyrick Mitchell (58.) trafen in London für den Außenseiter. Bei weiteren Gelegenheiten hatten die Gäste aus Manchester Glück, in der Nachspielzeit krachte ein Schuss an den Pfosten. Das vom ehemaligen Bundesliga-Coach Oliver Glasner trainierte Crystal Palace steht weiter auf Platz 14.