Premier League Manchester United verlängert mit Trainer Erik ten Hag

Der 54-Jährige, der seit 2022 im Amt ist, war in der vergangenen Premier-League-Saison zunehmend in die Kritik geraten. Man United landete nur auf Platz acht der Abschlusstabelle und verpasste damit die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Allerdings gewann das Team anschließend den FA Cup (2:1 gegen Manchester City) und sicherte sich so einen Startplatz in der Europa League.