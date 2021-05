Premier League : Manchester City zum siebten Mal englischer Fußballmeister

Manchester Manchester City ist zum siebten Mal englischer Fußballmeister. Das Team von Startrainer Pep Guardiola, das am Samstag mit 1:2 gegen den FC Chelsea verloren hatte, profitierte von der 1:2 (1:1)-Niederlage des Tabellenzweiten Manchester United gegen Leicester City.

Für die Guardiola-Elf ist es die dritte Meisterschaft in vier Jahren. Das Team hatte in dieser Spielzeit bereits zum vierten Mal in Folge den Ligapokal gewonnen. Obendrein hatte sich Man City am vergangenen Dienstag mit einem 2:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain erstmals in der Vereinsgeschichte für das Endspiel der Champions League qualifiziert, wo der Club am 29. Mai auf Thomas Tuchels FC Chelsea trifft.