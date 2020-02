Champions-League-Ausschluss : ManCity vor ungewisser Zukunft

Manchester Club von Guardiola und Sané wird für zwei Jahre aus Champions League verbannt.

Der klare Verstoß gegen das zuvor oft als „zahnloser Tiger“ belächelte Financial Fair Play (FFP) der Uefa führte zu einer Geldstrafe von 30 Millionen Euro und dem zweijährigen Ausschluss von den Europapokal-Wettbewerben. City hatte umgehend ihren Einspruch gegen das „Massaker am Valentinstag“ (Mirror) vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS angekündigt. Ein Erfolg in Lausanne ist für den Verein wichtig – vielleicht sogar existenziell. Schließlich droht bei zwei Spielzeiten ohne Glanz und Glamour und ohne die großen Einnahmen der Ausverkauf zahlreicher Stars. Inklusive ihres europaweit begehrten Trainers Pep Guardiola.

Für den laufenden Spielbetrieb hat die Entscheidung des CFCB keinen Einfluss, am Mittwoch in der Liga gegen West Ham United und vor allem eine Woche später in der Königsklasse bei Real kehrt City in den Alltag zurück. Aber es könnte nicht die einzige Sanktion bleiben. Englische Medien berichten, dass die Premier League die zurückliegenden Bilanzen des Vereins ebenfalls überprüft und City neben Punkten sogar die Meisterschaft aus dem Jahr 2014 entziehen könnte.