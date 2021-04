Premier League : Manchester City und Tottenham gewinnen

London Nach dem verlorenen FA-Cup-Halbfinale hat sich Manchester City in der Premier League schadlos gehalten und den nächsten Sieg Richtung englischer Fußball-Meisterschaft gefeiert.

Die Gäste waren in der 30. Minute durch Danny Ings in Führung gegangen, ehe Gareth Bale (60.) ausglich. Der Elfmeter fiel nach einer Entscheidung des Video-Assistenten: Nach einem Foul von Moussa Djenepo an Sergio Reguilon an der Strafraumgrenze entschied Referee David Coote zunächst auf Freistoß, korrigierte diese Entscheidung aber nach VAR-Eingriff. Mit dem 15. Saisonerfolg machten die Spurs wieder einen Schritt in Richtung internationales Geschäft.