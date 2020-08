Premier League : Manchester City holt Top-Verteidiger Aké aus Bournemouth

Manchester Englands Fußball-Vizemeister Manchester City hat Verteidiger Nathan Aké vom Premier-League-Absteiger AFC Bournemouth für 40 Millionen Pfund (rund 44,2 Millionen Euro) verpflichtet.

Der 25 Jahre alte niederländische Nationalspieler erhält einen Fünfjahresvertrag, teilte der Club von Startrainer Pep Guardiola mit. „Hierher zu kommen, ist ein Traum für mich“, meinte der Fußballprofi. Aké ist nach Flügelspieler Ferran Torres vom FC Valencia der zweite Sommer-Neuzugang der Citizens. Das Transferfenster wird in England aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr erst am 5. Oktober geschlossen.