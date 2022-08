Transfermarkt : Manchester bietet Keeper Trapp angeblich Vierjahresvertrag

Berlin Manchester United soll nach Informationen des „Kicker“ Nationaltorhüter Kevin Trapp einen Vierjahresvertrag anbieten. Ein Angebot soll bei den Hessen heute eingehen und im hohen einstelligen Millionenbereich liegen.

Manchester United, das am Montagabend mit 2:1 gegen den FC Liverpool einen kompletten Fehlstart in der Premier League abwendete, will mit dem Transfer des 32-jährigen Trapp seine Defensive stärken. Das sei eine „schöne Rückmeldung“, sagte Trapp beim „SportBild Award“ in Hamburg, mehr könne er dazu aber nicht sagen.