Premier League : Man United will weniger auf dem Transfermarkt investieren

Man United will weniger auf dem Transfermarkt investieren

Manchester United um Trainer Erik ten Hag (l) und Fußballdirektor John Murtough will auf dem Transfermarkt etwas weniger investieren. Foto: Manchester United Handout/PA Media/dpa

Manchester Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United will seine Ausgaben für neue Spieler in den kommenden Transferperioden reduzieren.

„Wir sind mit unseren zum Start des Sommers avisierten Plänen dem Zeitplan voraus, und wir erwarten nicht das gleiche Niveau an Aktivitäten in den kommenden Transferfenstern“, sagte Fußballdirektor John Murtough der Nachrichtenagentur AP zufolge. Mit Ausgaben in Höhe von über 200 Millionen Euro hatte Man United zu den kaufkräftigsten Clubs des Sommers gehört.