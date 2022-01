Premier League : Man City nach Sieg gegen Chelsea auf Meisterkurs

Manchester War's das jetzt schon mit der Meisterschaft? Für den FC Chelsea ist der Premier-League-Titel nach der 0:1-Niederlage gegen Manchester City vorerst kein Thema mehr. Auch Coach Thomas Tuchel scheint nicht mehr an eine Aufholjagd zu glauben.

Und so schwang in den Worten des deutschen Trainers schon eine gewisse Resignation mit. „Wir werden nicht aufgeben“, betonte er nach dem knappen 0:1 (0:0) im Etihad-Stadion zwar, „aber wenn City weiter jedes Spiel gewinnt, kann sie niemand mehr einholen“. Titelverteidiger Man City wirkt nach zwölf Siegen in Serie und mit 13 Punkten Vorsprung derzeit tatsächlich uneinholbar.

Chelsea-Coach blickt nur auf das nächste Spiel

Tuchel interessieren solche Gedankenspiele wenig. „Warum sollten wir auf Liverpool schauen? Warum sollten wir überhaupt irgendwo hinschauen?“, sagte er etwas verärgert auf die Frage, ob er überhaupt noch auf Man City und Liverpool blicke. „Wenn Sie bei allem, was ich gesagt habe, gut zugehört haben, wissen Sie, dass wir nur auf uns schauen. Ich denke nur an (Chelseas Auswärtsspiel in Brighton am) Dienstag. Ich habe keine Zeit für andere Spiele oder die Tabelle.“