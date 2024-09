Premier League Man City mit spätem 2:2 gegen Arsenal - Remis für Hürzeler

Der englische Fußballmeister Manchester City hat im Spitzenspiel der Premier League in buchstäblich letzter Minute ein 2:2 (1:2) gegen den FC Arsenal erkämpft und damit die Tabellenführung verteidigt. John Stones traf am Sonntag erst in der Nachspielzeit (90.+8) und kurz vor dem Abpfiff für die Gastgeber, die in Überzahl eine Halbzeit einem Rückstand hinterhergerannt waren.