Premier League Mainoo glücklich über ten-Hag-Verbleib bei Manchester United

Mainoo wurde beim 1:0 der Engländer im EM-Auftaktspiel gegen Serbien in der Schlussphase für Superstar Jude Bellingham eingewechselt und kam damit zu seinem ersten Einsatz bei einem großen Turnier. Am Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) treffen die Three Lions in Frankfurt auf Dänemark, das am ersten Spieltag 1:1 gegen Außenseiter Slowenien spielte.