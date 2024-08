UEFA-Supercup „Magische Nacht“: Mbappé feiert Traumeinstand bei Real

Nach dem perfekten Start in seine erste Saison mit Real Madrid blickte Kylian Mbappé sofort nach vorn. „Es ist eine magische Nacht. Ich habe immer davon geträumt und jetzt ist es wahr. Wir haben einen Pokal gewonnen, das ist immer sehr wichtig. Aber ich hoffe, es wird noch viel besser“, sagte der Franzose nach dem 2:0 (0:0) gegen Atalanta Bergamo im Supercup, der dieses Jahr in Warschau ausgetragen wurde. Den zweiten Treffer erzielte er selbst nach Vorlage von Jude Bellingham. „Ich bin hier mit Demut angekommen und muss mich bei jedem im Club bedanken, weil sie mir geholfen haben. Ich muss mich nur um Fußball kümmern und darin bin ich am besten“, sagte der Angreifer.