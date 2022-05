Premier League : Liverpool oder Man City? - Klopp braucht Schützenhilfe

Manchester/Liverpool Spannung bis zum Schluss. Manchester City und der FC Liverpool liefern sich am letzten Spieltag ein Fernduell um den Titel in der Premier League. Die Reds hoffen auf Unterstützung einer Clublegende.

FC Liverpool oder Manchester City? Starcoach Pep Guardiola oder Kulttrainer Jürgen Klopp? Die Entscheidung um die englische Fußball-Meisterschaft fällt beim Saisonfinale der Premier League an diesem Sonntag.

„Solche Kämpfe wünscht man sich in der Premier League mit dem letzten Spieltag und zwei Mannschaften, die um den Titel kämpfen“, sagte Liverpool-Coach Klopp dem Sender Sky Sports.

„Spüre eine unglaubliche Zuversicht“

Dass Liverpool überhaupt am letzten Spieltag noch um den Titel mitspielt, verdankt die Elf einer furiosen Aufholjagd. Im Januar hatte der Rückstand auf Manchester noch elf Punkte betragen.

Für das in den letzten Jahren erfolgsverwöhnte City wäre es der erste Saisontitel. „Wir wollen den Moment genießen“, erklärte Guardiola. Liverpool könnte sich mit dem Erfolg Selbstvertrauen für das Champions-League-Finale gegen Real Madrid am 28. Mai in Paris holen.