Premier-League-Auftakt : Liverpool-Keeper Alisson fällt für Supercup aus

Liverpool Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp muss im Finale des europäischen Supercups auf Torwart Alisson Becker verzichten.

Der Schlussmann der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft habe sich im Eröffnungsspiel der Premier-League-Saison gegen Norwich City (4:1) eine Wadenverletzung zugezogen, teilten die Reds in der Nacht zum Samstag mit. Daher werde der 26-Jährige für die Partie um die UEFA-Trophäe gegen Europa-League-Sieger FC Chelsea am Mittwoch in Istanbul ausfallen.