Premier League : Liverpool erreicht Champions League - Chelsea Vierter

Jürgen Klopp, Trainer vom FC Liverpool, gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: Phil Noble/PA Wire/dpa

Liverpool Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben sich für die Champions League qualifiziert.

Am letzten Spieltag der englischen Premier League gewann der Club des deutschen Trainers gegen Crystal Palace mit 2:0 (1:0) und beendet die Saison mit 69 Punkten auf Rang drei. Der senegalesische Fußball-Nationalspieler Sadio Mané sorgte mit seinen Treffern in der 36. und 74. Minute vor 10.000 Zuschauern an der Anfield Road für den umjubelten Erfolg.