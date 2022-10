Premier League : Liverpool erkämpft Sieg gegen West Ham - Chelsea torlos

Liverpool Der FC Liverpool hat nach dem hart erkämpften Sieg gegen Manchester City auch das nächste Premier-League-Heimspiel gewonnen. Die Mannschaft von Fußballtrainer Jürgen Klopp setzte sich in Anfield verdient mit 1:0 (1:0) gegen West Ham United durch.

Den Siegtreffer erzielte Darwin Núñez. Liverpools Torwart Alisson Becker parierte in der ersten Halbzeit einen Strafstoß. Der starke Núñez traf bereits in der 22. Minute nach einer Vorlage von Konstantinos Tsimikas per Kopf für die Reds. Fünf Minuten vor der Pause hatte der 23-Jährige die Chance zu erhöhen, hämmerte den Ball aber an den Pfosten. Als Núñez nach knapp einer Stunde ausgewechselt wurde, feierten ihn die Fans in Anfield mit Sprechchören.