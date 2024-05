Premier League Liverpool bestätigt: Slot wird Klopp-Nachfolger

Einen Tag nach dem emotionalen Abschied von Klopp im Stadion an der Anfield Road veröffentlichte der Club die Entscheidung auf seiner Internetseite - Klopp hatte Slot am Sonntag bereits am Stadionmikrofon angekündigt. Der 45-Jährige kommt von Feyenoord Rotterdam, über die Vertragslaufzeit machte Liverpool keine Angaben.