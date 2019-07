Copa América : Messi sieht Rot und wird bockig

São Paulo Superstar wird bei der Copa América im Spiel um Platz drei vom Platz gestellt.

Lionel Messi kochte vor Wut, der fünfmalige Weltfußballer bockte wie ein kleines Kind. Während sich seine Teamkollegen am Samstagabend mit gequältem Lächeln ihre Medaillen für den dritten Platz bei der Copa América abholten, schmollte der mit Rot vom Platz geflogene Superstar irgendwo in den Katakomben der Arena Corinthians – und wetterte gegen so ziemlich jeden. „Wir sollten an dieser Korruption nicht teilnehmen“, sagte der 32-Jährige nach dem 2:1 (2:0) im Spiel um Platz drei gegen Chile: „Wir haben die Nase voll von den Schiedsrichtern und allem, was das Spektakel verdirbt.“ Der schon nach der Halbfinal-Niederlage gegen Brasilien schwer aufgebrachte Offensivstar beklagte „einen Mangel an Respekt“ und dass der Fußball „ruiniert“ würde.