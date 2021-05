Ligue 1 : Lille französischer Fußballmeister - AS Monaco wird Dritter

Paris Der OSC Lille hat Titelverteidiger Paris Saint-Germain eindrucksvoll gestoppt und ist erstmals seit zehn Jahren wieder französischer Fußballmeister.

PSG hatte in den vergangenen acht Spielzeiten (seit 2012/13) siebenmal den Titel geholt, einmal unterbrochen durch die AS Monaco (2016/17). Nach dem bereits besiegelten Abstieg von Olympique Nimes und FCO Dijon muss Brest nun als 18. in die Abstiegs-Relegation.

Trainer Niko Kovac und Nationalmannschafts-Rückkehrer Kevin Volland landeten mit der AS Monaco (78) nach einer starken Saison als Dritter in der Qualifikation für die Königsklasse. Dafür reichte den Monegassen ein 0:0 bei RC Lens. In der Europa League spielen in der kommenden Saison Lyon (4.) und Marseille (5.).