Premier League „Liebe es hier“: Werner schwärmt von Tottenham

Werner ist bis zum Saisonende von RB Leipzig an den Londoner Club ausgeliehen. Die Spurs können den 28-Jährigen per Option für 17 Millionen Euro kaufen. Noch ist darüber keine Entscheidung gefallen. Trainer Ange Postecoglou bezeichnete Werner in der vergangenen Woche als „großartigen Neuzugang“. Wie es mit dem Stürmer weitergeht, werde „zu gegebener Zeit“ entschieden.