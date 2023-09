Primera Division Lewandowski und Cancelo sorgen für späten Barcelona-Sieg

Barcelona übernahm zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze in Spaniens höchster Fußball-Liga. Das Team um Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hat einen Punkt Vorsprung vor Real Madrid und ist punktgleich mit dem FC Girona. Spaniens Rekordmeister Real kann allerdings am Sonntag die Spitze in La Liga mit einem Sieg im Madrid-Duell gegen Atlético wieder übernehmen.