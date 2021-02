Halbfinal-Sieg gegen Al Ahly : Lewandowski trifft doppelt: FC Bayern im Finale der Club-WM

Doha Hansi Flicks Bayern stehen vor dem historischen Titel-Sixpack. Bei der Club-WM spazieren die Münchner gegen Afrikas Champions Al Ahly ins Finale. Der Weltfußballer trifft vor 12.000 lauten Zuschauern.

Nach der strapaziösen Chaos-Anreise nach Katar präsentierte sich das Starensemble von Trainer Hansi Flick am Montagabend im Halbfinale immerhin frisch genug, um gegen Afrikas Champion zwar glanzlos, aber völlig ungefährdet in das Endspiel gegen Außenseiter Tigres UANL aus Mexiko an diesem Donnerstag (19.00 Uhr) einzuziehen.

„Wir hatten das ganze Spiel unter Kontrolle. Jetzt sind wir im Finale. Das wird ein großes Spiel. Wir sind bereit“, kommentierte Lewandowski. Der 32 Jahre alte Pole war wieder mal mit seinen zwei Toren in der 17. und 85. Spielminute der Matchwinner. Es waren in allen Wettbewerben die Saisontore 28 und 29. Er fühlt sich in Doha wohl. „Das ist eine schöne Zeit mit zwei schönen Spielen. Wir wollen den Pokel gewinnen und den sechsten Titel holen“, sagte Lewandowski.

Am 26. Geburtstag von Nationalspieler Joshua Kimmich passte im Ahmad-bin-Ali-Stadion auch der äußere Rahmen: Beim Anpfiff am späten Abend Ortszeit war es immer noch angenehm warm. Der Rasen in der WM-Arena für 2022 war in einem Topzustand, was die spielbestimmenden Bayern begünstigte. Und die 12.000 erlaubten Zuschauer sorgten in Pandemie-Zeiten für eine echte Abwechslung zu den Geisterspielen in Europa. Angreifer Thomas Müller sprach von einer „komischen Situation“ mit den Zuschauern.