Spanischer Fußball Lewandowski lobt Flick nach ersten Wochen in Barcelona

Der ehemalige Weltfußballer Robert Lewandowski ist zufrieden mit den ersten Wochen unter Hansi Flick als neuem Trainer beim FC Barcelona. „Hansi passt zum FC Barcelona, das merkt man schon in den ersten Wochen. Er geht offen auf die Spieler zu und legt einen großen Wert auf die Physis: Das kann einer Mannschaft in schweren Phasen einer Saison oder eines einzelnen Spiels helfen. Die Mannschaften von Hansi waren immer topfit“, sagte der polnische Stürmer in einem Interview der „Sport Bild“.