Fußball Lewandowski-Ansage: Bleibe in Barcelona

Obwohl der mehrmalige Bundesliga-Torschützenkönig in seiner zweiten Spielzeit bei den Katalanen Stammspieler ist, gibt es immer wieder Gerüchte um seine Zukunft. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2026. Wettbewerbsübergreifend steht Lewandowski bei 19 Toren in 38 Spielen, in insgesamt 84 Spielen für Barcelona kommt er bisher auf 52 Tore.