RB-Linksverteidiger : Leipzigs Angeliño hofft auf EM-Teilnahme mit Spanien

Leipzig Trotz der erneuten Nicht-Berücksichtigung für das Länderspiel gegen Deutschland hofft Angeliño auf ein baldiges Debüt in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft.

Der von Manchester City ausgeliehene 23-Jährige spielt bei RB bisher eine sehr gute Saison mit bereits fünf Toren in wettbewerbsübergreifend elf Spielen. Leipzig besitzt eine Kaufoption für Angeliño, der nach einem Bericht der „Bild“ dafür noch fünf Spiele in der Rückrunde absolvieren muss.

Peter Gulacsi und Willi Orban kehren derweil mit leichten Verletzungen vorzeitig von der ungarischen Nationalmannschaft zu RB Leipzig zurück. Wie der Verband mitteilte, war Gulacsi bereits angeschlagen in das Playoff-Spiel gegen Island gegangen. Orban habe sich in dem Spiel eine kleine Zerrung zugezogen. In der Nations League trifft Ungarn am Mittwoch auf Wales und kann mit einem Sieg noch Gruppensieger werden.